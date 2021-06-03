Захарова назвала ПМЭФ примером того, что "бесконечная дубина Запада" против РФ не работает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум демонстрирует карикатурность попыток изоляции России Западом и несостоятельность претензий на лидерство у некоторых стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

"Этот форум продемонстрировал всю карикатурность попыток сдерживания России, изоляции России, использования правочеловеческой проблематики в качестве некой бесконечной дубины в отношении нашей страны. Всю несостоятельность претензий на лидерство у некоторых стран и объединений и всю, мне кажется, аналитическую глубину нашего подхода - основа на международное право, на те принципы, которые заложены в Уставе ООН, взаимодействие и сотрудничество, решение проблемных вопросов путем переговоров, развитие региональных движений, направление, сопряжение интеграционных площадок и форумов и тенденций, взаимопомощь, взаимовыручка", - сказала она.

Дипломат отметила, что вся планета пережила очень сложный год и Россия прошла этот путь по-своему, в том числе первой в мире зарегистрировав вакцину от коронавируса. "[С появлением вакцины Россия] не начала вести какую-то конкуренцию или, как говорили наши французские партнеры, какие-то вакцинные войны, не монополизировала это пространство, не объявила ни о каких предусловиях взаимодействия или сотрудничества. Открыто сказала, что у нее появилась вакцина. Она предложила взаимодействие всем странам мира по производству, обмену информацией, распространению, исследованию, по всем аспектам. Это колоссальный показатель истинного нашего подхода к международной повестке", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она также напомнила о масштабной кампании по возвращению россиян из-за рубежа после введения ограничений на путешествия, по итогам которой с участием ТАСС была выпущена книга "Своих не бросаем".

"При этом не все опять же смогли это сделать. Вот Австралия, которая до сих не пор не может впустить граждан своей страны к себе домой. <...> Вот к вопросу о том, что демонстрирует этот форум. Сила, правда и закон, на которые мы опираемся в противовес агрессии, санкциям и бесконечной политической возне. Кто на что ставил и чьи ставки сыграли", - резюмировала Захарова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.