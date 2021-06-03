Захарова рассказала, что планирует вернуться к очным брифингам уже в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что скучает по брифингам в очном формате и планирует вернуться к традиционной форме их проведения уже в этом году.

"Если ничего такого не случится, то все ведет к тому, чтобы мы возобновили очные брифинги [в этом году], - сказала она в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на соответствующий вопрос. - Я сама скучаю, честное слово. Потому что энергетика, которая идет от зала, от общения, наши традиционные обмены либо шутками, либо иногда колкостями, либо даже ударами, бывает, - это целая сформировавшаяся культура и горячо мной любимая".

Захарова призвала еще немного подождать, пока идет кампания по вакцинации от коронавируса. "Практически все журналисты, кстати говоря, с которыми мы работаем по линии пула, по линии брифингов, привились, - отметила дипломат. - Я думаю, что если эпидемическая ситуация позволит, то возобновим в ближайшее время. Конечно, никакого просто ухода в офлайн не будет".

Официальный представитель МИД РФ также добавила, что получает множество вопросов о возобновлении очных брифингов, в том числе от иностранных корреспондентов. Кроме того, по ее словам, после их возобновления будет действовать рассадка с учетом социального дистанцирования и другие противоэпидемические меры.