МИД рекомендует россиянам взвешивать все риски отдыха летом за границей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. МИД РФ советует россиянам взвешивать этим летом все риски, которые сопряжены с заграничными поездками. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"МИД не просто может посоветовать, МИД уже советовал на протяжении полугода <...> взвешивать все риски при планировании поездки, задаваться вопросами относительно того, какие меры или какие требования существуют в той стране, куда планируется поездка", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Также необходимо иметь хорошую медицинскую страховку и ознакомиться со всеми противоэпидемическими ограничениями не только страны назначения, но и транзитных стран, указала дипломат.

Она отметила, что когда МИД только начинал публиковать такие предупреждения, многие считали их "нагнетанием страстей". "Потом все сами увидели и поняли, что действительно мир немного изменился и новые правила, новые требования существуют уже в качестве новой реальности. <...> Эти все нюансы, которые, с нашей точки зрения, по нашей прошлой жизни казались малозначительными, сегодня могут сыграть критическую роль", - добавила дипломат.

"Я приведу конкретный пример: сегодня утром я прочитала новость относительно того, что был отменен рейс из Турции с российскими гражданами - это не российская компания, естественно, была - из-за того, что были какие-то логистические проблемы, опять же связанные с эпидемической ситуацией. Люди остались без возможности вылететь", - сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, буквально накануне МИД получил письмо от россиян, которые не смогли вылететь домой с курорта в одной из азиатских стран, поскольку перед отъездом сдали положительные тесты на коронавирус. "Их туристическая компания не стала нести за них никакой ответственности, их расселили в такой миграционной зоне без каких-то особых условий. Они были с детьми, их было несколько человек, достаточно много, - продолжила Захарова. - Условий никаких, помимо всего прочего у них подтвержденные положительные тесты, им никуда нельзя выходить, они остались без средств".

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что эта ситуация решилась "благодаря общим усилиям".