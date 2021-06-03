Россия в ООН предупредила об опасности давления с помощью "химического досье"

ООН, 3 июня. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна следить за его нераспространением, а не превращаться в инструмент по оказанию политического давления на другие страны. Об этом на заседании Совета Безопасности в четверг заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе обсуждения сирийского "химического досье".

"ОЗХО, которая должна стоять на страже нераспространения химоружия, не должна превращаться в проводника чьих-либо политических интересов или в инструмент наказания неугодных", - сказал он в ходе выступления.

Глава российской миссии при ООН также отметил, что "все более реальными становятся риски, что Сирией дело не ограничится, под удар может попасть любое другое государство, на которое захотят надавить при помощи "химического рычага".

США, Великобритания и Франция нанесли в апреле 2018 года без санкции Совета Безопасности ООН удары по Сирии, заявив, что эта операция является ответом на применение властями в Дамаске боевых отравляющих веществ в городе Дума. Между тем имелись данные и о возможной имитации применения химоружия в этом населенном пункте. В мае этого года генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что организация считает подтвержденным или вероятным применение химического оружия в Сирии в 17 случаях.