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ПМЭФ-2021

Захарова: США могут официально обратиться к РФ, если боятся, что хакеры лишат их барбекю

Ранее мясоперерабатывающая компания JBS сообщила, что компьютерные сети ее подразделений подверглись кибератаке. По мнению компании, вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, находящейся в РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США обращаться по существующим официальным каналам, если они заподозрят причастность российских к кибератаке на предприятия мясоперерабатывающей компании JBS.

"Если у американских коллег возникают подозрения, опасения, какое-то чувство нервозности, что русские хакеры лишают их барбекю, что русские хакеры могут совершить покушение на американское мороженое или еще что-либо подобное, нужно обращаться по специальному каналу", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У нас существует действующий механизм взаимодействия по всем вопросам, которые связаны с подозрениями той или иной страны в связи со взломами, которые осуществляются либо с территории какого-либо государства, либо гражданами какого-либо государства. Существует специальный выработанный для этого канал", - добавила дипломат.

Ранее компания JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По сообщению пресс-службы Белого дома, вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, находящейся, по мнению компании, в России. Администрация США утверждает, что контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПМЭФ-2021
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