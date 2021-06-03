Путин по телефону поздравил Рауля Кастро с 90-летием

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с бывшим первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро тепло поздравил его с 90-летием, отметив его высокий авторитет в РФ, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

Ранее российский президент направил Кастро телеграмму, текст которой был опубликован на сайте Кремля.

"Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, Владимир Путин особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что собеседники подтвердили "обоюдный настрой на последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей".

Рауль Кастро был утвержден на посту первого секретаря ЦК партии вместо Фиделя Кастро на VI съезде КПК 16-19 апреля 2011 года. Тогда же он заявил о намерении скорректировать экономический курс страны - отменить карточную систему распределения продовольствия, унифицировать денежное обращение, расширить частный сектор экономики и другое. Некоторые из намеченных планов ему удалось реализовать. Большим успехом внешней политики стал начавшийся в декабре 2014 года процесс нормализации отношений с США. В июле 2015 года между странами были восстановлены дипломатические связи.

16 апреля 2021 года на VIII съезде партии Рауль Кастро объявил о решении оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы.