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Путин по телефону поздравил Рауля Кастро с 90-летием

Президент России отметил вклад бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в РФ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с бывшим первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро тепло поздравил его с 90-летием, отметив его высокий авторитет в РФ, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля.

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Биография Рауля Кастро
Биография Рауля Кастро

Ранее российский президент направил Кастро телеграмму, текст которой был опубликован на сайте Кремля.

"Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, Владимир Путин особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что собеседники подтвердили "обоюдный настрой на последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей".

Рауль Кастро был утвержден на посту первого секретаря ЦК партии вместо Фиделя Кастро на VI съезде КПК 16-19 апреля 2011 года. Тогда же он заявил о намерении скорректировать экономический курс страны - отменить карточную систему распределения продовольствия, унифицировать денежное обращение, расширить частный сектор экономики и другое. Некоторые из намеченных планов ему удалось реализовать. Большим успехом внешней политики стал начавшийся в декабре 2014 года процесс нормализации отношений с США. В июле 2015 года между странами были восстановлены дипломатические связи.

16 апреля 2021 года на VIII съезде партии Рауль Кастро объявил о решении оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы.

Теги
Кастро, РаульПутин, Владимир ВладимировичКубаРоссия
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