Красноярский губернатор готов возглавить региональные списки "Единой России" на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс готов возглавить региональные списки "Единой России" на выборах в Госдуму и законодательное собрание субъекта федерации. Об этом он заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выборы в Госдуму и региональный парламент пройдут в единый день голосования - 19 сентября.

"Это будет зависеть от решения партии и от ряда политических особенностей кампании. Я готов", - сообщил Усс.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.