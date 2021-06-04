Песков призвал не завышать ожидания от саммита РФ - США, но назвал важным начало диалога

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Завышенных ожиданий от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые должны пройти 16 июня в Женеве, не должно быть, но даже начало их диалога - положительный шаг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его мнению, эта встреча является "очень и очень важной". Однако, как считает представитель Кремля, "впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно".

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - заметил он.

В этом плане, продолжил Песков, два президента получат возможность обсудить на встрече весь комплекс вопросов и разногласий, который стоит на повестке дня. "Каждый из них поднимет те темы, которые он считает первоочередными для своей страны. И в любом случае даже какое-то начало диалога на высшем уровне - несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений - это очень положительный шаг", - заключил пресс-секретарь главы российского государства.

По словам Пескова, взаимное уважение и учет интересов друг друга являются необходимым условием для улучшения отношений России и США. И напротив, попытки диктата и менторства обречены на провал, они могут сорвать робкую динамику к установлению диалога.

Он напомнил, что Путин является сторонником вывода отношений двух стран из текущего сложного состояния. "Но единственное, что делает это возможным, - это приоритет взаимного уважения и учета интересов друг друга", - подчеркнул представитель Кремля.

Он заметил, что "без этого никакие отношения [странам] построить не удастся". "И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога", - подытожил Песков.

Как ранее сообщали в Кремле, состояние российско-американских отношений станет одной из тем, которые лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден планируют поднять на встрече в Женеве 16 июня. Помимо этого на саммите могут затронуть проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. 30 мая Байден заявил, что намерен поднять на встрече, в частности, тему нарушений прав человека.

Встреча Путина и Байдена в Женеве будет первым российско-американским саммитом с июля 2018 года, когда президент РФ встречался в Хельсинки с занимавшим тогда высший государственный пост в США Дональдом Трампом.