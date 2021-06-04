Памфилова: видеонаблюдение на выборах 2021 года охватит как минимум 49-50 тыс. участков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что как минимум 49-50 тыс. избирательных участков на выборах в 2021 году будет охвачено системой видеонаблюдения.

"У нас сейчас будет расширено видеонаблюдение. Это просто несравнимо с той кампанией [в Госдуму]. В 2016 году у нас охват был 26 тыс. участков, а сейчас видеонаблюдение практически даже превосходит масштаб президентской кампании - 46 тыс. было, а сейчас будет охвачено минимум 49-50 тыс. участков", - сказала Памфилова на обучающем мероприятии для партий в ЦИК в пятницу.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.