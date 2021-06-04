Памфилова: в единый день голосования 2021 года пройдет 3,7 тыс. кампаний в 81 регионе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что всего в единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдет 3,7 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 81 субъекте РФ.

"У нас, помимо выборов депутатов Госдумы, в 39 законодательных собраниях будут выборы, а также выборы девять высших должностных лиц регионов. В общей сложности это будет 3,7 тыс. кампаний разного уровня в 81 регионе", - сказала Памфилова на обучающем мероприятии для партий в ЦИК.

Она напомнила, что "с высокой долей вероятности голосование пройдет не в один день". "Для нас приоритет самый главный, что бы кто ни говорил, ни спекулировал на эту тему, это санитарно-эпидемиологическая безопасность граждан. Мы должны обеспечить ее в первую очередь на выборах. Судя по всем опросам и отзывам, которые к нам идут, избиратели приняли многодневное голосование", - отметила глава ЦИК.