Захарова заявила, что Госдеп уважает в КНР лишь тех, кто реализует деструктивную повестку

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. США проявляют уважение в Китае лишь к тем, кто поддерживает американскую деструктивную повестку. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала сообщение Госдепартамента в связи с годовщиной трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединенные Штаты уважают тех, кто в Китае продолжает борьбу за права человека.

"Немного же тех, кого Госдеп в Китае уважает. Ни производителей фармацевтической продукции, которая идет на американский же рынок, ни тех, кто собирает на китайских заводах для Кремниевой долины микросхемы, телефоны и компьютеры, ни представителей с нуля созданной космической отрасли Китая, ни тех, кто обувает и обшивает выдающихся американских да и мировых дизайнеров. Нет у Госдепа уважения к труду. Есть только к тем, кто реализует их деструктивную повестку", - заявила она.