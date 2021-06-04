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Захарова заявила, что Госдеп уважает в КНР лишь тех, кто реализует деструктивную повестку

В американском внешнеполитическом ведомстве ранее заявили, что Соединенные Штаты уважают тех, кто в Китае продолжает борьбу за права человека

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. США проявляют уважение в Китае лишь к тем, кто поддерживает американскую деструктивную повестку. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала сообщение Госдепартамента в связи с годовщиной трагических событий на пекинской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединенные Штаты уважают тех, кто в Китае продолжает борьбу за права человека.

"Немного же тех, кого Госдеп в Китае уважает. Ни производителей фармацевтической продукции, которая идет на американский же рынок, ни тех, кто собирает на китайских заводах для Кремниевой долины микросхемы, телефоны и компьютеры, ни представителей с нуля созданной космической отрасли Китая, ни тех, кто обувает и обшивает выдающихся американских да и мировых дизайнеров. Нет у Госдепа уважения к труду. Есть только к тем, кто реализует их деструктивную повестку", - заявила она.

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СШАРоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
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