ЦИК представил программно-технический комплекс для проверки подписей кандидатов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центризбирком России в пятницу представил специализированный программно-технический комплекс для проверки подписных листов кандидатов на выборах. Презентация прошла в ходе обучающего мероприятия, посвященного подготовке партий к этапу выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Госдумы.

"Сегодня мы хотим презентовать вам специализированный программно-технический комплекс по проверке подписных листов, который позволяет нам существенно ускорить процесс проверки и в целом поможет избирательным комиссиям принимать более объективные решения", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, эта технология "позволяет избавиться от ошибок при чтении текста, различных опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных подписей". "Мы проанализировали проблему прошлых лет, особенно 2019 года. Перезаключили соглашение с МВД, теперь в этом соглашении у нас более четко формулируются требования и их обязанности предоставлять более точную информацию", - отметила глава ЦИК. Она добавила, что в свою очередь комиссии "обязаны вовремя предоставлять обоснованную информацию о том, почему сначала рабочая группа, а потом уже комиссия принимает то или иное решение о допуске или недопуске кандидатов". "ЦИК очень четко проводит эту работу. Я хочу еще раз напомнить, что максимально доброжелательное отношение к кандидатам и представителям партий должно быть", - подчеркнула Памфилова.

В ЦИК добавили, что комплекс сканирует и оцифровывает подписные листы кандидатов, затем введенные от руки персональные данные распознаются (распознавание до 97%) и сравниваются с данными из регистра избирателей. "Почерки проходят оценку, схожие почерки объединяются в кластеры. Кластеры анализирует эксперт-почерковед, выявляя подписи, оставленные одним человеком. Решение о признании подписей действительными или недействительными принимает избирательная комиссия", - отметили в комиссии.

Кроме того, ЦИК рассказал представителям партий о специализированном программном издании "Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах", которое доступно для скачивания на сайте ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.