Песков не исключил, что Путин и Байден обсудят тему Украины во время саммита в Женеве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут затронуть украинскую тематику во время саммита в Женеве. Об этом журналистам в пятницу рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что попытки Киева провести контакты американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским до встречи Байдена и Путина - "это вопрос двусторонних американо-украинских отношений". "Здесь мы не имеем в виду, не можем, да и не собираемся в это вмешиваться", - сказал он.

При этом Песков считает, что, учитывая вероятность возникновения украинского вопроса в повестке российско-американских переговоров, вполне справедливо, что Байден может захотеть получить информацию от своего украинского коллеги. "Вы знаете, что президент Путин хорошо разбирается в этой теме и в случае необходимости будет готов дать все пояснения по российской позиции", - заверил Песков.

Ситуация в Белоруссии

По словам Пескова, Путин на встрече с Байденом даст необходимые пояснения по ситуации в Белоруссии, если представители США затронут эту тему.

По его словам, помимо Белоруссии перед лидерами стоит много других субстантивных вопросов, которые в первую очередь касаются не третьей стороны, а российско-американских отношений. "Конечно, всегда, если задаются какие-то вопросы, мы оценки даем. Наш президент достаточно последовательный, и если вопрос [Белоруссии] будет затронут, то он будет готов дать соответствующие разъяснения", - сказал Песков.

Вместе с тем, подчеркнул представитель Кремля, Москва считает неприемлемым "любое санкционное давление, любое вмешательство во внутренние дела Белоруссии". "Это всем хорошо известно, ничего нового здесь не скажешь", - добавил он.

Повестка на саммите

По словам Пескова, фиксированной повестки на саммите лидеров РФ и США не будет, Путин и Байден обсудят вопросы, которые захотят поднять.

"Фиксированная повестка - ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить", - сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин и Байден в ходе саммита смогут пообщаться с глазу на глаз и с участием делегаций. "В Кремле исходят из того, что встреча пройдет и в формате тет-а-тет, и с участием ближайших помощников", - сказал Песков. "Но в какой пропорции - пока это все согласовывается", - уточнил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, вопрос о совместном заявлении пока не решен. "Пока это не решено, но мы обязательно попросим нашего президента в любом случае с нашим пулом пообщаться", - сказал он, отметив, что швейцарская сторона "достаточно гостеприимно делает пресс-центр". Он добавил, что возможность приехать в Женеву и работать на саммите будет обеспечена, а Кремль "там на полях организует подход президента".

Представитель Кремля добавил, что российская сторона исходит из того, что журналисты "кремлевского пула" смогут пообщаться с Владимиром Путиным без каких-либо карантинных ограничений, "но с соблюдением каких-то норм дистанции". "Такая возможность будет. Мы надеемся. По крайней мере, мы к этому идем и так готовимся", - сказал Песков.