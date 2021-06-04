Песков заявил, что подвижек по организации саммита в "нормандском формате" пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Прогресса по вопросу организации встречи лидеров "нормандской четверки" пока не наблюдается. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международном экономического форума (ПМЭФ).

"Нет, подвижек пока нет, - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть понимание, что встречи должны происходить. Все стороны согласны, что должны продолжать свою нелегкую работу".

Он указал на сложности, которые возникают с подготовкой встречи лидеров в "нормандском формате". "Есть понимание [того], что должны встречаться министры иностранных дел и должен пройти и саммит, но надо перед этим проделать "домашнюю работу", - сказал представитель Кремля. - Работа продолжается, но очень-очень вязко".

Песков добавил, что негативным фоном является плохо скрываемый настрой Киева на подмену минских договоренностей на что-то другое. "Наверное, идет весьма не тщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей", - продолжил представитель президента.

По его словам, есть целый ряд предыдущих договоренностей, с реализацией которых возникли проблемы.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате", присоединив к ним США, Великобританию и Канаду. Белый дом отказался уточнить, намерены ли США пытаться войти в нормандский формат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что заявления Зеленского о необходимости изменить нормандский формат говорят об отказе Киева от выполнения Минских соглашений.