Песков заявил, что график Путина возвращается в офлайн-режим, но это происходит плавно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина постепенно возвращается в прежний очный режим. Это происходит плавно, потому что пандемия еще не ушла, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Он [Путин] уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что у президента идет "плановое возвращение в прежний режим". При этом Песков обратил внимание на то, что пандемия еще не ушла. "Мы все равно соблюдаем какие-то ограничения, поэтому президент тоже делает это все плавно", - подытожил он.

Ранее Песков уже говорил, что Путин будет постепенно наращивать свою публичную активность. При этом, несмотря на высокий титр антител у президента, все необходимые предосторожности будут пока что сохраняться.

10 мая Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки. По его словам, коэффициент позитивности у него равен 15, медики оценивают такой показатель как хороший результат. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй - 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя это тем, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.