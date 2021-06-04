Песков: взлом аккаунтов во время праймериз "Единой России" мог быть провокацией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Взлом персональных данных пользователей на портале госуслуг во время праймериз "Единой России" мог быть провокацией или злоупотреблением, необходимо разобраться в причинах инцидента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Безусловно, сам [портал] и госуслуги будут разбираться", - сказал представитель Кремля. Он уверен, что, "действительно, нужно понять, кто это сделал, как это сделал, с какой целью". По мнению Пескова, это может быть "как злоупотребление, так и провокация". "Здесь исключать ничего нельзя", - считает он.

14 мая "Единая Россия" сообщила о пресечении попытки нелегального использования аккаунтов для регистрации избирателей на предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Как пояснил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, пользователи портала госуслуг, через который шла верификация для регистрации избирателей на праймериз, получили СМС о том, что их аккаунты незаконно используются, и восстановили доступ к ним. Он подчеркнул, что оценку этой провокации должны дать компетентные органы.

Предварительное голосование

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня в течение 10 лет.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в нем они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходило в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

В общей сложности в предварительном голосовании к думским выборам участвовали более 5,5 тыс. кандидатов. В качестве выборщиков на онлайн-праймериз в период с 19 апреля по 28 мая зарегистрировались более 7,5 млн человек, они верифицировались через портал госуслуг. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.