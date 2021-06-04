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Песков: конкретных предложений от Киева по потенциальной встрече Путина и Зеленского нет

Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит, отметил пресс-секретарь российского лидера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Конкретных предложений от Киева по повестке потенциальной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Нет, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, появилась ли ясность о возможности встречи Путина и Зеленского. - Каких-то конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили".

Он напомнил заявления Киева о том, что Зеленский хочет обсудить тему Крыма. Песков указал, что "это не совсем коррелируется с тем, что сказал президент РФ".

"Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит. Его можно обсуждать с точки зрения туристического потенциала, как российскую здравницу для украинских граждан, [можно обсуждать] приграничное сотрудничество российских регионов с соседними государствами. Но в том контексте, как это предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичКрымЗеленский, Владимир АлександровичПМЭФ-2021
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