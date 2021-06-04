Володин: нападки на Россию будут продолжаться, пока страна развивается

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россия должна быть готова к новым нападкам, они будут сопровождать страну, пока она развивается. Об этом в пятницу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире "Первого канала" с полей Петербургского международного экономического форума.

"Жизнь показала, что мы не просто готовы [к отражению выпадов в адрес РФ]. Мы достаточно хорошо это делаем, потому что не первый год эти нападки, в принципе, надо наконец для себя осознать, что это будет нас сопровождать, если только Россия будет развиваться, - сказал Володин. - Прекратим развитие - никому будем не нужны".

Когда положение России в мире было слабее, "не было нападок, все рукоплескали", отметил спикер, добавив, что антироссийские шаги последовали только после укрепления страны на международной арене, роста ее экономики и влияния.

Володин также сказал, что "система должна готовиться заранее", чтобы реагировать на новые ограничения. Он снова поддержал решение Минфина в течение месяца изменить структуру Фонда национального благосостояния, снизив до нуля долю доллара.

"Когда мы говорим о долларе - где машинка, там и влияние на доллары и возможности манипулировать. Инвестиционный центр находится в США. Мы должны это понимать, хорошо, что правительство идет на шаги совершенно обоснованные, разумные, причем, стратегически выверенные, уходя из-под зависимости от доллара", - резюмировал он.