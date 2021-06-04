Песков заявил, что длительность переговоров Путина и Байдена жестко не регламентирована

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые должны пройти 16 июня в Женеве, продлятся столько, сколько сочтут нужным лидеры. Продолжительность встречи жестко не регламентирована, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ответ на вопрос, определена ли уже длительность саммита, представитель Кремля сказал: "Пока нет. Время не планируется жестко".

Он пояснил, что такой необходимости нет, так как это "исключительно двусторонняя" встреча, а не переговоры "на полях какого-то международного мероприятия". "Поэтому как главы государств посчитают необходимым, сколько они посчитают необходимым, столько это и продлится", - подытожил Песков.

Как ранее информировал Кремль, на первой очной встрече в Женеве лидеры РФ и США обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.