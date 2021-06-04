Песков: оппозиция мешает развитию России, только если нарушает закон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Оппозиция при соблюдении закона не мешает развитию России, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "развитию мешает та часть оппозиции, которая не дружит с законом и которая провоцирует ситуацию". "Выход за рамки закона - это мешает развитию [страны], создает неблагоприятный фон. Как только ситуация, в том числе и оппозиция, возвращается в рамки закона, ничего не мешает развитию, развитие продолжается", - сказал представитель Кремля.

Он не согласился также с идеей моратория на изменения законодательства в политической сфере. По его словам, "политстроительство - это не статика, это постоянное движение", потому что общество и страна тоже не стоят на месте. "И общество, и страна сталкиваются с новыми вызовами", - подчеркнул Песков, отметив, что речь идет как о новых вызовах из-за рубежа, так и об угрозах, связанных с пандемией или изменением климата.

"И если объявить мораторий на изменение законодательства, то мы просто замрем в одном месте, и в какой-то момент набор вызовов не будет соответствовать законодательству", - заключил представитель Кремля.