Посол РФ: Москве и Минску осталось согласовать одну дорожную карту по интеграции

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали почти все дорожные карты по интеграции, осталась одна. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в республике Евгений Лукьянов во время посещения Брестской области.

"У Белоруссии и России сейчас ответственная пора работы над архитектурой Союзного государства. Практически все дорожные карты <...> согласованы. Осталась одна, а их 28. И есть уже планы к их реализации", - приводит слова посла пресс-служба российской дипмиссии.

При этом дипломат не уточнил, что это за карта. По его словам, интеграционные программы охватывают "широкую палитру сфер и областей сотрудничества, в том числе и по линии регионов, и Брест не может выпадать из контекста".

Созданная по инициативе президентов Белоруссии и РФ межправительственная рабочая группа по интеграции к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью российскому изданию "Коммерсантъ" 31 мая сообщил, что для согласования остались только две союзные программы из 28 - это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства. 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достигнутые между Минском и Москвой договоренности по газу на 2022 год будут закреплены в межправительственном соглашении. При этом белорусская сторона рассчитывает покупать в России природный газ в следующем году по цене не выше уровня нынешнего года ($128,5 за 1 тыс. кубометров).