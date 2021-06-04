Путин считает, что действия США наносят ущерб доллару как мировой резервной валюте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Множественность резервных валют будет гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сама логика развития мировой экономической системы, мировой валютной системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы. Мы над этим думаем аккуратненько", - сказал Путин.

Использование Соединенными Штатами доллара в качестве инструмента конкурентной и политической борьбы причиняет ему ущерб как международной резервной валюте, заявил Путин.

"Важна стабильность, предсказуемость и надежность, валюта не важна. Если эмитент - в данном случае Соединенные Штаты - свою национальную валюту не ценит как международную резервную, а судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы, это наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте", - сказал он.

Уход нефтепромышленности от расчетов в долларах ударит по позиции этой валюты как мировой резервной, сообщил президент России. "Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным", - сказал Путин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.