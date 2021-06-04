Путин назвал дискредитацию российской вакцины на Западе борьбой за деньги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Попытки дискредитировать российскую вакцину на Западе - это борьба за деньги, конкуренты РФ делают это "с присущим им блеском". Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я думаю, что это борьба за деньги со стороны тех, кто производит препарат подобного рода в других странах и хочет освоить европейский рынок и делает это с присущим им обычным блеском, у них это хорошо получается" - сказал он, комментируя вопрос о том, что страны Запада считают российскую вакцину "оружием и инструментом влияния".

"Есть определенные интересы у тех, кто занимается этим видом деятельности, они обеспечивают соответствующее освоение рынка с теми компаниями, с которыми работают долгие годы, - указал президент. - Там такая эшелонированная система взаимных интересов, сейчас не буду вдаваться в детали. А вот все, что вы сказали о политике, - это инструмент обеспечения коммерческих интересов, кроме этого ничего нет".

Глава государства также привел в пример разговор с одним из руководителей ЕС, который заявлял, что Россия якобы не оставляет заявку для рассмотрения регистрации своей вакцины в соответствующие структуры. "Он мне говорит: "Вы хотите растащить наши страны, по отдельности с кем-то договориться, почему вы не оставите заявку в соответствующую европейскую структуру?" Я говорю: "Мы поставили", он говорит: "нет", я говорю: "да". Может, я ошибаюсь? - продолжил Путин. - Тут же [вице-премьеру России Татьяне] Голиковой позвонил, говорю: "Татьяна Алексеевна, мы заявку сделали?" Она говорит: "Конечно, еще в прошлом году". И только в марте текущего года соответствующая европейская структура объявила о том, что она начинает процедуру рассмотрения и до сих пор, как мы видим, рассматривает".

Регистрация "Спутника V" в Европе

Затягивание регистрации "Спутника V" в Европе идет в ущерб интересам граждан европейских стран, уверен Путин.

"Конечно, политика всегда в чем-то где-то присутствует, но в данном случае, на мой взгляд, прежде всего речь идет об экономических, коммерческих интересах в ущерб гражданам европейских стран", - сказал он.

"Разные страны европейские ведут себя по-разному, в том числе не по политическим соображениям, а в связи с тем, что у кого-то есть соответствующие структуры национальные, лаборатории, которые занимаются оценкой различных фармакологических препаратов, а у кого-то вообще таких структур нет, они вынуждены ждать решение европейского регулятора. А у кого есть, они некоторые принимают такие решение, как Венгрия, например, они приняли такое решение: сертифицировали у себя и используют "Спутник V", - отметил Путин.