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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Путин намерен обсудить с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию

Российский лидер считает, что на встрече с американским коллегой надо найти пути урегулирования отношений Москвы и Вашингтона
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве они должны попытаться найти пути урегулирования двусторонних отношений.

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"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем", - сказал он в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О борьбе с пандемией и вопросах экологического характера. Это примерная повестка дня", - уточнил президент РФ.

Отсутствие разногласий

Россия не имеет разногласий с Соединенными Штатами, в то время как американская сторона не скрывает желания сдерживать развитие России, подчеркнул президент.

"У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие: они хотят сдерживать наше развитие - и говорят об этом публично", - сказал Путин.

Первая очная встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Как ранее информировал Кремль, лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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