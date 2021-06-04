Путин: Россия занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Белоруссии

Россия занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Белоруссии, это дело белорусского народа, заявил Путин.

Президент России также считает маловероятным, что на практике странам удастся найти единый подход к тому, что именно можно считать вмешательством в выборы.

Такое мнение глава российского государства выразил в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, возможно ли на глобальном уровне "выработать единые правила игры" и решить, что является вмешательством в выборы, а что - нет.

"Теоретически да, практически - маловероятно", - сказал Путин.

Нужно дать белорусам возможность самим не спеша разобраться в ситуации внутри страны, считает президент. "Истина всегда, как обычно, где-то там по середине находится. Поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться", - сказал президент.

Путин отметил, что в отношениях РФ и Белоруссии есть спорные вопросы, но в целом работа по интеграции идет в позитивном ключе и с результатом.

Промышленная кооперация

Президент РФ также считает, что у России и Белоруссии есть все предпосылки, чтобы развивать взаимовыгодную промышленную кооперацию.

"У нас большая кооперация, промышленная кооперация, прежде всего. На мой взгляд, это очень важно. И мы будем развивать это дальше, будем делать так, как делается во всем мире - будем искать такие варианты и способы совместной работы, чтобы это отвечало интересам обеих стран", - сказал Путин. При этом он добавил, что "есть все основания полагать, что мы сможем этой цели добиться". Глава государства уточнил, что имеет в виду кооперацию в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике.

Путин напомнил, что у России и Белоруссии достаточно большой объем взаимной торговли - почти $30 млрд, что, по его мнению, очень существенные показатель для Белоруссии, учитывая численность населения страны. Президент РФ заметил при этом, что разногласия между двумя странами есть. "У нас есть много споров, но так же, как во всем мире. Ничего здесь особенного нет. Тот, кто покупает, хочет купить подешевле. Тот, кто продает, не хочет тоже прогадать", - сказал Путин, подчеркнув, что Москва и Минск всегда найдут оптимальное решение и в рамках Союзного государства, и в рамках Евразийского экономического союза.

Он добавил, что страны имеют общие планы, в том числе в сфере энергетики, которые должны быть реализованы уже к 2024 году. "Мы идем по этому плану. Да, мы спорим, наверное, в чем-то друг с другом, не соглашаемся или недовольны друг другом, но в целом работа идет в позитивном ключе, результатом хорошим", - заключил Путин.