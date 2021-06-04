Лавров обсудил с главой МИД Китая наращивание внешнеполитической координации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергея Лавров обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И наращивание координации во внешней политике и вопросы двусторонней повестки.

"В ходе беседы затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте отмечающегося в текущем году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайских отношений, которые "продолжают устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях". "[Министры] дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой арене. Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщили в российском дипведомстве.