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Лавров обсудил с главой МИД Китая наращивание внешнеполитической координации

Стороны также затронули вопросы двусторонней повестки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергея Лавров обсудил в пятницу по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И наращивание координации во внешней политике и вопросы двусторонней повестки.

"В ходе беседы затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте отмечающегося в текущем году 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайских отношений, которые "продолжают устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях". "[Министры] дали высокую оценку взаимодействию двух стран на мировой арене. Особое внимание было уделено графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - сообщили в российском дипведомстве.

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