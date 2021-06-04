Путин уверен, что лидеры КНР и Индии всегда смогут найти решение проблем в отношениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Лидеры Индии и Китая Нарендра Моди и Си Цзиньпин способны найти выход из проблем в двусторонних отношениях, важно, чтобы им не мешали внерегиональные державы. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором мероприятия выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

"Есть определенные вопросы, связанные с индийско-китайскими отношениями. Но между соседями всегда возникает масса вопросов. Я знаю настрой и премьер-министра Индии, и председателя КНР. Это очень ответственные [люди], относятся друг к другу с большим уважением и всегда найдут способы решения проблем, с которыми они сталкиваются. Главное - чтобы им не мешали внерегиональные державы", - сказал Путин.

Он также отметил, что были созданы условия, при которых Россия успешно работает с Индией и Китаем в рамках одних организаций, в частности - БРИКС.

Отношения Индии и России

Российский лидер выразил уверенность, что поступательное развитие российско-индийских отношений продолжится.

"У меня нет сомнений в том, что российско-индийские отношения будут и дальше поступательно развиваться на благо Индии и Российской Федерации", - заявил он.

По словам Путина, отношения России и Индии носят "действительно стратегический характер". "Мы очень ценим такой уровень отношений с нашими индийскими друзьями", - добавил президент.

Он указал, что у двух стран существует целый ряд направлений для взаимодействия. "Это и экономика, причем здесь и энергетика, и высокие технологии, и агропромышленный комплекс. Индия - единственный партнер, с которым мы идем на совместную разработку и производство на индийской территории современных систем вооружений, в том числе ракетной техники", - добавил российский лидер.