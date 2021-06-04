Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии четырех курильских островов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ни Советский Союз, ни Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором мероприятия выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]", - подчеркнул президент.

Поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, отметил Путин.

"Да, у нас внесены изменения в конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности", - сказал Путин.