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Путин: СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии четырех курильских островов

При этом президент указал, что с Токио в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ни Советский Союз, ни Россия никогда не соглашались на передачу Японии четырех южных Курильских островов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором мероприятия выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

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"Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды. Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]", - подчеркнул президент.

Поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, отметил Путин.

"Да, у нас внесены изменения в конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности", - сказал Путин.

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"Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии, - продолжил глава государства, обращаясь к главному редактору японского агентства Киодо Тору Мидзутани. - У нас всегда возникал вопрос - не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать РФ". Президент РФ констатировал, что "однозначного, твердого, ясного ответа" Москва так и не получила.

При этом президент РФ указал, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения. "Мы являемся естественными партнерами в силу целого ряда причин. Наши друзья в Японии знают об этом. Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора", - резюмировал Путин. 

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