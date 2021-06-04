Путин: Россия и КНР могут выйти на товарооборот в $200 млрд к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне $100 млрд в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель в $200 млрд к 2024 году. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Одно из ключевых направлений - взаимодействие в сфере экономики. Несколько лет назад мы поставили с председателем [КНР] Си Цзиньпином задачу выйти на стомиллиардный рубеж нашего торгового оборота, - сказал Путин. - Мы не только вышли на этот рубеж, но даже в сложных условиях пандемийного 2020 года удержали эту планку. Небольшое было снижение в торговом обороте, но все-таки он составил 104 млрд [долларов]".

"Я думаю, ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году хотели, в целом можем выйти, несмотря на этот небольшой спад, и на 200 млрд [долларов по показателю товарооборота], о чем мы тоже с председателем [КНР] Си Цзиньпином говорили".

Президент добавил, что Россия и Китай имеют очень много совпадающих интересов, это лежит в основе развития двусторонних отношений.

"Вы упомянули о договоре [о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве], который, безусловно, сыграл очень важную роль в развитии российско-китайских отношений, которые приобрели действительно абсолютно беспрецедентный характер по своему качеству и уровню взаимодействия, - сказал Путин, отвечая на вопрос президента, главного редактора агентства "Синьхуа" Хэ Пина. - Но мы с вами понимаем: вопрос не в договоре, хотя это очень важный документ, веха важная. Вопрос в том, что у России и Китая очень много совпадающих интересов. Вот что лежит в основе нашего взаимодействия".