Путин заявил, что ядерная проблема КНДР должна решаться через гарантии безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ядерная проблема КНДР должна решаться не новыми санкциями в отношении этой страны, а через гарантии безопасности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

"Мы категорически против распространения по планете оружия массового уничтожения. И это знают, в том числе, и наши друзья в Северной Корее. Но решение этой проблемы должно строится не способом удушения Северной Кореи или дальнейших санкций в отношении этой страны, а наоборот - способом создания условий, которые гарантировали бы безопасность Северной Кореи", - сказал российский президент.