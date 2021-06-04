Путин надеется, что испытание пандемией побудит мир к отмене политизированных ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что ему хотелось бы, чтобы связанные с пандемией коронавируса испытания побудили страны избавиться от политически мотивированных ограничений в отношении друг друга.

"Мне бы очень хотелось, чтобы те испытания, с которыми мы столкнулись в прошедший год, побудили нас к тому, чтобы работать плотнее друг с другом, избавиться наконец от политически мотивированных ограничений, особенно в такие моменты, когда требуется объединять усилия во имя интересов человека, во имя его здоровья и жизни", - сказал президент в пятницу на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

Российский лидер отметил, что у разных стран разные возможности для восстановления экономики после вызванного пандемией кризиса. "Скажем, экономика США, по мнению экспертов, восстановится в этом году, экономика других развитых стран, скорее всего, выйдет на докризисный уровень в следующем - за исключением Китая, Китай уже достиг докризисного уровня, - пояснил Путин. - Что касается развивающихся экономик, то это будет в более далекой перспективе, в конце следующего года или через год. Таковы предварительные экспертные оценки".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.