Путин заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с Байденом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов по итогам предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом, но считает, что у двух стран есть общие интересы.

"Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Это решение экологических проблем, это стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов, - перечислил российский лидер. - Это чрезвычайно важно, потому что это связано с вопросами безопасности наших стран. Если мы берем региональные кризисы, например, на Ближнем Востоке, к чему ведет нерешенность этого кризиса? К росту терроризма. Это в высшей степени опасно для всех. Для Америки, для России, для Европы, для других регионов мира. Неурегулированность этих вопросов - причина, а терроризм - прямое следствие того, что там происходит".

Путин также заявил, что надеется на конструктивную встречу. "Я исхожу из того, что президент Байден очень опытный политик. Он всю жизнь практически в политике, он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разном качестве и в разное время в проработке вопросов подобного рода, - сказал Путин. - Так что, я надеюсь, что наша встреча будет конструктивной".

Отношения с РФ

Президент отметил, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались.

Российскому лидеру был задан вопрос о том, что нужно предпринять, чтобы повысить уровень доверия Москвы и Вашингтона друг к другу, укрепить их сотрудничество. "Главное, что нужно сделать, - это нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова", - ответил Путин.

"Но это такая не общая фраза, - предупредил президент, - это вещь содержательного характера". "Не мы (власти в Москве - прим. ТАСС) загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям", - подчеркнул Путин.