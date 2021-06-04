Путин заявил, что Россия не собирается никого пугать новыми видами оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия не собирается пугать кого-либо новыми видами вооружений, но разрабатывает их, как и другие ведущие военные державы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях саммита ПМЭФ. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Стратегическая стабильность чрезвычайно важна. Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия. Да, мы разрабатываем их и добились определенных результатов и успехов, но все страны, <...> все ведущие военные державы это делают. Просто мы оказались на шаг впереди. Мы понимаем, что такие страны, как США, другие государства, рано или поздно придут тоже к аналогичным результатам. Поэтому, мне кажется, лучше заранее договариваться о том, как мы будем жить вместе в меняющемся мире", - сказал он.