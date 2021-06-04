Путин заявил, что в отношениях Москвы и Лондона важно сохранять взаимное уважение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в отношениях России и Великобритании важно сохранять взаимное уважение. Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Главное, чтобы мы с уважением относились друг к другу, верили друг другу. И чтобы в самой Великобритании не произошли процессы, которые бы не позволили нам делать оценок в отношении Великобритании такого характера, которые делал в отношении России новый руководитель спецслужбы вашей страны", - сказал Путин, отвечая на вопрос главы агентства PA Клайва Маршалла.

Сферами для сотрудничества он назвал промышленность, науку, экологию. "Что касается экологической повестки, то мы уделяем этому очень большое внимание. Надеюсь, что это сотрудничество тоже будет повесткой наших отношений с Великобританией. Нам есть, что предложить в этом отношении. Я имею в виду и сотрудничество в сфере промышленного производства, и в научной сфере", - отметил президент России.

Новый глава МИ-6

Путин полагает, что новый глава британской службы внешней разведки МИ-6 поменяет оценку в отношении России, когда наберется опыта.

Клайв Маршалл попросил Путина прокомментировать высказывания Мура, который в конце апреля назвал Россию "объективно увядающей державой, экономически и демографически".

"Вы сказали, что такие оценки дал новый глава МИ-6. Он же новый, молодой в этом смысле руководитель. Я думаю, что опыта наберется и мнение поменяет", - ответил Путин.