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Путин заявил, что оппозиция в России работает открыто, в том числе несистемная

Оппозиция в России работает открыто, в том числе несистемная - Путин.

ПМЭФ-2021
Путин заявил, что в отношениях Москвы и Лондона важно сохранять взаимное уважение
Сферами для сотрудничества российский лидер назвал промышленность, науку, экологию
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