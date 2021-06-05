Путин: отношения РФ и Катара вышли на новый уровень

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Взаимодействие России и Катара приобрело доверительный и всеобъемлющий характер, вышло на новый уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

"Благодаря нашим совместным усилиям, в том числе личному вниманию эмира Катара к развитию российско-катарских отношений, действительно, наше взаимодействие вышло на новый уровень, - считает российский лидер. - Оно стало доверительным и приобретает более всеобъемлющий характер".