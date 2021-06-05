Песков: телефонный разговор Путина и Байдена перед их встречей не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена перед их личной встречей 16 июня не планируется, ее детали согласовываются по дипломатическим каналам. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отрицательно ответил на вопрос, планируется ли телефонный контакт лидеров двух стран в оставшиеся до встречи дни для обсуждения вопросов ее повестки. "Нет, в графике этого нет. Согласовываются по дипломатическим каналам все модальности предстоящей встречи", - пояснил Песков.

Как сообщали ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

В пятницу в интервью Первому каналу Путин заявил, что не ожидает от встречи "ничего прорывного в российско-американских отношениях", но рассчитывает, что она пройдет "в позитивном ключе".