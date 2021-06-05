Путин заявил, что Соединенные Штаты твердым шагом идут по пути Советского Союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что США столкнулись с типичными проблемами империй - уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР. Об этом он заявил вечером в пятницу на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают", - отметил глава российского государства.

"Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй - им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - сказал Путин.