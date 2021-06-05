Путин заявил, что Россия считает Австрию надежным партнером в Европе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия очень ценит добрые отношения с Австрией и считает ее надежным партнером в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"У нас очень добрые отношения с Австрией. Мы это очень ценим и считаем Австрию нашим надежным партнером в Европе, осуществляем крупные совместные проекты. Достаточно вспомнить "Северный поток - 2", о котором я сегодня уже упоминал. Да, действительно, жизнь сложна и многообразна, и с некоторыми европейскими странами, действительно, есть вопросы, которые требуют особого внимания и работы на разных уровнях для того, чтобы они стали лучше", - заявил Путин в ответ на просьбу генерального директора Австрийского агентства печати (APA) Клеменса Пига дать оценку отношениям России и Австрии на фоне ухудшения связей с некоторыми европейскими странами и отмены рейса Austrian Airlines из Вены в Москву 27 мая.

Путин отметил, что ничего не знает о ситуации с упомянутым авиарейсом. "Первый раз об этом слышу. Полагаю, что связано это, наверное, с вопросами пандемийных ограничений. Я просто об этом ничего не знаю", - сказал президент России. По его словам, если это было связано с пандемией, то пройдет время, эпидемиологическая ситуация улучшится, и рейсы будут восстановлены.

Посадка самолетов в Минске и Вене

Говоря о свободе передвижения в связи с инцидентом с посадкой пассажирского самолета Ryanair в Минске, Путин вновь напомнил о посадке самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году.

"Я, честно говоря, не хотел об этом говорить, но вы меня прямо вынуждаете это сделать. Я хочу послать вам ответную шайбу. А как вы относитесь к посадке в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса? Извлечению его из самолета и обыску самолета президента? Ну, это же произошло в Вене. В Вене посадили самолет главы государства. <...> Если вам в Вене можно посадить самолет президента независимой страны, то почему в Минске нельзя посадить самолет, в отношении которого поступил сигнал, что на борту его заложена бомба?", - задал Путин вопрос гендиректору Австрийского агентства печати.

В этой связи президент заявил о необходимости с одинаковыми мерками подходить к ситуациями аналогичного характера. "Нужно избавиться от этих двойных стандартов. Нельзя же все время говорить то, что можно одному и нельзя другому", - пояснил российский президент.

27 мая в авиакомпании Austrian Airlines сообщали ТАСС, что авиаперевозчик был вынужден отменить пассажирский рейс из Вены в Москву из-за отсутствия разрешения России на его выполнение по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии. МИД Австрии выступил с резким заявлением по этому поводу. С 28 мая авиакомпания стала на ежедневной основе получать соответствующее разрешение.

Наряду с другими европейскими авиакомпаниями Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС, которое последовало за инцидентом с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair. В связи с этим изменение маршрута полетов требовало предварительного согласования.