Песков заявил, что Россия фактически отстранена от расследования катастрофы рейса МН17

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Кремль пока не реагирует на письмо родственников жертв катастрофы рейса МН17, направленное президенту РФ Владимиру Путину, и напоминает, что РФ исключена из расследования происшедшего.

"Пока никак", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник на вопрос журналистов, как Кремль реагирует на данное обращение. "Мы действительно видели в СМИ сообщения про это письмо, пока никакой реакции нет", - сказал он.

При этом Песков напомнил, что "Россия не является частью механизма по расследованию произошедшего". "К нашему сожалению, мы были фактически отстранены от этого механизма расследования", - констатировал представитель Кремля. По его мнению, "те, кто писал письмо, должны просто это понимать". Песков отметил, что Москва наблюдает за расследованием причин катастрофы рейса МН17. "Это тот процесс, который является предметом самого пристального внимания, конечно, мы знаем всю информацию, которая рассматривается там [на процессе]", - сообщил представитель Кремля, уточнив, что имеет в виду "доступную информацию, которая рассматривается во время судебных заседаний". "Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно альтернативную информацию, которую дают", - заметил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, "самые разные версии могут рассматриваться". "Но поскольку мы не являемся частью расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее", - указал Песков.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств.