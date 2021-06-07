Путин 21 июня встретится с депутатами Госдумы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин планирует встретиться со всеми депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва нижней палаты парламента. Об этом сообщил ТАСС источник в Госдуме.

"Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы", - отметил источник.

Он уточнил, что встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с депутатами нижней палаты парламента, по окончании работы седьмого созыва Госдумы. "Да, планируется", - сказал он ТАСС, отвечая на вопрос, состоится ли такая встреча.

Весенняя сессия 2021 года будет завершающей для нижней палаты парламента седьмого созыва. Согласно графику, последняя неделя пленарных заседаний окончится 18 июня, после этого депутаты будут работать в регионах. Сама сессия должна завершиться 18 июля, с 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

В новость были внесены изменения (15:04 мск) - добавлено подтверждение Кремля.