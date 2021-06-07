Пермский губернатор возглавил список единороссов на праймериз в заксобрание

ПЕРМЬ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Пермского края Дмитрий Махонин возглавил региональную часть списка кандидатов на предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов в депутаты Заксобрания региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии по итогам заседания президиума краевого политсовета партии.

"Президиум регионального политсовета "Единой России" утвердил "тройку" на предварительное голосование по выборам в Законодательное Собрание Пермского края. Тройку возглавил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, далее расположились депутаты Заксобрания - Герой России Сергей Яшкин и секретарь реготделения "Единой России" в Пермском крае Вячеслав Григорьев", - сказано в сообщении.

Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета "Единой России" путем тайного рейтингового голосования. Результаты голосования не уточняются.

Также в реготделении сообщили, кто возглавит список партии на выборах в городскую думу Перми. Первый номер за главой города Алексеем Демкиным, следом идут главврач "Краевой детской клинической больницы" Дмитрий Антонов и директор "СОШ № 6 имени Героя России С. Л. Яшкина" Галина Соколова.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.