Последнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы может пройти 17 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума может собраться на последнее пленарное заседание весенней сессии и седьмого созыва в целом 17 июня. Об этом сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Нам до конца этой сессии остается небольшое количество дней, но предстоит принять немало важных законов. Тем не менее Совет Госдумы высказал предположение, что по возможности мы завершим свою работу 17 июня. Эта дата определена", - подчеркнул Исаев.

При этом, отметил он, "если потребуется продление заседаний", депутаты готовы на это пойти.

Весенняя сессия 2021 года будет завершающей для нижней палаты парламента седьмого созыва. Недели пленарных заседаний должны завершиться 18 июня, после этого депутаты будут работать в регионах. Сессия, согласно графику, должна завершиться 18 июля, с 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.