В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с главой Евросовета

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили в телефонном разговоре ситуацию с пандемией. Речь шла в том числе о перспективах сертификации в Евросоюзе российской вакцины "Спутник V", сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.
"Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что РФ и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами, однако нынешнее состояние их связей нельзя считать удовлетворительным, сообщили в Кремле. Отмечается, что Путин и Мишель в разговоре обстоятельно рассмотрели вопросы отношений России и Европейского союза, "а также ряд актуальных международных проблем".
"Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным", - указали в Кремле.
В разговоре было отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. "Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов", - добавили в пресс-службе российского лидера.
Международные вопросы
Путин считает контрпродуктивным санкционное давление ЕС на Белоруссию, о чем он заявил в телефонном разговоре с Мишелем. "В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства", - сообщила пресс-служба Кремля.
Президент РФ в разговоре с председателем Евросовета также обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе и внутриукраинский кризис.
"Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учетом важности дальнейшей последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении Кремля. Политики обозначили в качестве приоритетных задач разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. При этом, как отметила пресс-служба Кремля, Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).
В пресс-службе президента добавили, что "при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский комплекс мер 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования". "Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе президента РФ добавили, что "при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский комплекс мер 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования".
Путин и председатель Евросовета выразили поддержку органам власти переходного периода в Ливии. "В ходе обсуждения обстановки в Ливии Путин и Мишель высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса и поддержку сформированным органам власти на переходный период", - говорится в сообщении Кремля.