В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с главой Евросовета

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили в телефонном разговоре ситуацию с пандемией. Речь шла в том числе о перспективах сертификации в Евросоюзе российской вакцины "Спутник V", сообщили в понедельник в пресс-службе Кремля.

"Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что РФ и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами, однако нынешнее состояние их связей нельзя считать удовлетворительным, сообщили в Кремле. Отмечается, что Путин и Мишель в разговоре обстоятельно рассмотрели вопросы отношений России и Европейского союза, "а также ряд актуальных международных проблем".

"Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным", - указали в Кремле.

В разговоре было отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. "Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов", - добавили в пресс-службе российского лидера.

Международные вопросы

Путин считает контрпродуктивным санкционное давление ЕС на Белоруссию, о чем он заявил в телефонном разговоре с Мишелем. "В связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию Владимир Путин подчеркнул контрпродуктивность такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства", - сообщила пресс-служба Кремля.