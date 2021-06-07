КПРФ проведет предвыборный съезд 24 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Предвыборный съезд КПРФ пройдет 24 июня, сообщил ТАСС в понедельник первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

"Съезд [пройдет] 24 числа. Мы предварительное решение [приняли], а там руководящие органы примут соответствующие юридические решения", - сказал Афонин. При этом он добавил, что часть мероприятий состоится еще 23 числа.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что съезд состоится в конце июня после опубликования указа президента о назначении выборов в Госдуму и после предвыборного съезда "Единой России". Это вторая, предвыборная часть съезда КПРФ. Первый, отчетно-выборный этап прошел в подмосковных Снегирях в конце апреля, на нем Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года. По законодательству они назначаются не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, выдвижение федерального списка кандидатов и списка одномандатников должно пройти на съезде партии в течение 25 дней после официального опубликования решения президента РФ о назначении выборов.