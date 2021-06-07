Врио губернатора Пензенской области Мельниченко возглавил реготделение "Единой России"

ПЕНЗА, 7 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято в понедельник на партийной конференции, проходившей в Пензенской области, сообщили в пресс-службе реготделения партии.

"Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко избран секретарем регионального отделения "Единой России", - отметили в пресс-службе.

Занимавший с 2015 года должность секретаря реготделения спикер Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин досрочно сложил свои полномочия, это решение было утверждено участниками партконференции.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, присутствовавшего на конференции, избрание Мельниченко секретарем отделения позволит вывести партийную работу в регионе на качественно новый уровень.

26 марта 2021 года президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего пост сенатора от Пензенской области с сентября 2017 года, врио губернатора региона. Он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности губернатора в связи с утратой доверия президента.