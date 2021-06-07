МИД РФ: Россия, ФРГ и Франция подчеркнули безальтернативность минских соглашений

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Германии и Франции Сергей Лавров, Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре подчеркнули безальтернативность выполнения минских соглашений. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Как указали в МИД, министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая видеоконференции политических советников лидеров стран нормандского формата. "Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Сергей Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать комплекс мер [по выполнению минских соглашений], равно как и решения "нормандского саммита" в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Лавров подчеркнул "недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам".

Главы МИД также обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха и выполнение положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. "Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. С российской стороны было отмечено, что любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана", - проинформировали в МИД РФ.

Также в разговоре были затронуты некоторые аспекты ситуации на Балканах. Российский министр подтвердил позицию Москвы о необходимости закрытия аппарата Высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) и передачи ответственности за судьбу страны властям БиГ в соответствии с принципами Дейтонского соглашения. "Попытки назначения на этот пост нового представителя в отсутствие консенсуса в руководящем комитете, между самими боснийскими сторонами и в обход СБ ООН несовместимы с интересами стабилизации БиГ", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Помимо этого, Лавров, Маас и Ле Дриан обсудили ряд других вопросов международной повестки.