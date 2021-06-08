Дипломаты, политики и эксперты обсудят будущее мирового порядка на "Примаковских чтениях"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Трансформация мирового порядка и сценарии будущего глобального устройства станут главными темами открывающегося во вторник форума "Примаковские чтения". Организатором дискуссий, которые продлятся до среды, выступает Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) при содействии партнеров - Центра международной торговли, Торгово-промышленной палаты РФ и Фонда президентских грантов.

На форуме традиционно ожидается большое количество высокопоставленных гостей, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров и его заместители Александр Грушко и Сергей Рябков, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, советник президента РФ Юрий Ушаков, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В мероприятии примут участие и представители иностранных государств, ранее занимавшие высокие государственные посты - бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, экс-глава МИД Италии Франко Фраттини, экс-советник президента США по России и Евразии Томас Грэм.

Всего в форуме ожидается участие 69 гостей из 25 стран. В частности, приедут президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, директор Французского института международных отношений Тома Гомар, президент индийского исследовательского центра Самир Саран.

Организаторы форума рассказали ТАСС, что запланирована закрытая для прессы дискуссия, на которой будет обсуждаться интеграционная проблематика на постсоветском пространстве. Планируется, что в дискуссиях примут участие аналитики как из Баку, так и из Еревана.

Новый мировой порядок

Как рассказал ТАСС президент ИМЭМО РАН, главной темой форума станет трансформация мирового порядка и его будущие контуры. По мнению Дынкина, существует два основных варианта будущего построения глобальной системы: биполярность, в которой одним полюсом станет дуэт Пекина и Москвы, а другим - Вашингтон, и многополярное устройство, в котором основные мировые игроки будут проявлять "более ответственный подход к мировым делам".

В этом контексте эксперты и дипломаты рассмотрят, какими способами Пекин будет утверждать свое лидерство на международной арене, ограничится ли Китай проецированием своей глобальной мощи или захочет подкрепить ее военными и политическими инструментами. Состоится обсуждение того, готовы ли Москва и Вашингтон перевернуть страницу конфронтации и начать выстраивать сотрудничество или же на предстоящем в Женеве саммите будут просто установлены правила поведения в условиях конфронтации. Кроме того, гости мероприятия обменяются мнениями относительно мирового технологического развития и его влияния на социальные и экономические процессы. Участники дискуссий рассмотрят, как на безопасность в Центральной Азии повлияет вывод американских войск из Афганистана.

Важной темой станет традиционная для Индии политика неприсоединения и то, как Нью-Дели сможет повлиять на политические тенденции в Евразии. В ходе дискуссий состоится обмен мнениями относительно того, как изменения в развитии западных обществ, ускорившиеся из-за пандемии, повлияют на политический ландшафт в этих странах и на глобальную политику в целом.

Модераторами сессий, посвященных трансформации западных обществ, роли Европы в мировых делах после пандемии и российско-американским отношениям, станут Косачев, Грушко и Рябков соответственно.

В интервью ТАСС Дынкин отметил, что в условиях нарастающей конфронтации между Россией и странами Запада "Примаковские чтения" становятся важной площадкой, на которой противоборствующие стороны могут доносить до оппонентов свою позицию.