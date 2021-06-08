В МИД РФ считают, что Лавров примет участие в саммите РФ - США в Женеве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите РФ - США, который состоится 16 июня в Женеве. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Исхожу из того, что да, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Но пока до конца не проведено согласование формата и состава". Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. "Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД", - отметил он.

По словам Рябкова, участие посла РФ в США Анатолия Антонова и посла США в РФ Джона Салливана в саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена не исключено, но окончательного решения пока нет.

"Я ничего исключать не могу, но повторяю, что нет решения с учетом того, что не согласован формат", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Не далее как вчера мы вновь этим вопросом занимались. Возможно, американцы те или иные позиции за последние часы сформулировали, и тогда мы их максимально оперативно проработаем, какая-то ясность появится. По состоянию на данный момент этого еще не произошло", - добавил высокопоставленный дипломат. В связи с этим, по его словам, не исключены "любые варианты".

Ранее стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен войдет в состав американской делегации в Женеве.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. По информации пресс-службы главы российского государства, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.