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Рябков: напряженность на Украине сохранится из-за безответственной политики США

По мнению дипломата, политика Вашингтона не воздействует на Киев с целью обеспечить выполнение Украиной минского пакета мер

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что напряженность [на Украине], создаваемая этой безответственной линией [США], сохранится", - сказал он, комментируя последний разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

"Я думаю, что это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, меняющего общую диспозицию, общий расклад <…>. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно, эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной минского пакета мер. Констатируем это с сожалением", - добавил Рябков.

Теги
УкраинаСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Рябков, Сергей АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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