Рябков: напряженность на Украине сохранится из-за безответственной политики США

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы исходим из того, что напряженность [на Украине], создаваемая этой безответственной линией [США], сохранится", - сказал он, комментируя последний разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

"Я думаю, что это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, меняющего общую диспозицию, общий расклад <…>. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно, эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной минского пакета мер. Констатируем это с сожалением", - добавил Рябков.